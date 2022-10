Il Milan cade col Chelsea | ma recrimina | l' arbitro rovina la partita

Sconfitta casalinga per ilchecon il Chelsea (0 - 2) dopo la sconfitta della settimana scorsa in Inghilterra. Gol di Jorginho su rigore e rete di Aubameyang. Il Diavolo però può recriminare per l'espulsione di ...Al 17' del primo tempo episodio cruciale di- Chelsea . Lancio in profondità, sulla destra, di Reece James verso Mason Mount , abile a ... Mount, pur sbilanciato, none con un tiro di esterno ...Viene confermato il risultato del primo tempo tra il Milan e il Chelsea, che vede i londinesi chiudere per 2-0. Ora la classifica del girone vede i Blues a quota sette, seguiti dal Salisburgo, fermato ...Dopo il ko di Londra, il Milan cade un’altra volta contro il Chelsea, questa volta per 2 a 0 a San Siro. Dopo il ko di Londra, il Milan cade un’altra volta contro il Chelsea, questa volta per 2 a 0 a ...