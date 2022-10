Il massacro di Zaporizhzhia Appunti di viaggio | di guerra e di storia sulle sponde del grande fiume

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 11 ottobre 2022) Stanno massacrando, la città. Dal 3 al 10 ottobre almeno 44 persone uccise – bambini, anche. Tiro fuori il diario del mio soggiorno di luglio, un po’ più di una settimana. Prima però rispieghiamo:, in ucraino, Zaporozhye, in russo, è il nome sia della regione, l’oblast’, che della città capoluogo. Di qui una imperterrita confusione. La centrale nucleare, in mano ai russi, è a 50 chilometri dal capoluogo, e il suo centro abitato si chiama Enerhodar-Energodar. La città capoluogo è in mano agli ucraini, e prima dell’invasione aveva fra i 700 e i 750 mila abitanti; molti sono sfollati, molti altri vi si sono rifugiati dalla provincia. Immaginate uno smargiasso che invade il Piemonte e lo occupa con le sue bande armate, tranne Torino e il suo circondario, che gli resistono. Lo smargiasso indice un referendum a mano armata e lo ...