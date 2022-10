Il leghista pentito del tatuaggio fascista | il capo del Carroccio di Bologna si scusa | «Sarà cancellato»

Leggi su open.online

(Di martedì 11 ottobre 2022) «Il segretario si èto e lo cancellerà», così il presidente del gruppo della Lega in Regione Emilia-Romagna, Matteo Rancan, ha riferito in merito al caso deldel neo segretariodi, Cristiano Di Martino, a margine di una conferenza stampa. L’annuncio arriva a seguito delle polemiche nate per la presenza sul braccio destro del segretario di un “dente di lupo”, uno dei simboli runici utilizzati dalle Ss tedesche e vietato ora in Germania. Ilè sovrastato anche da un pugno che regge un martello, simbolo di Terza Posizione, il movimento neoeversivo attivo in Italia tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli ’80. Di Martino si era difeso dicendo che era unche aveva fatto solo perché era «affascinato fin da ...