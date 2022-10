Il governo neozelandese vorrebbe tassare le emissioni delle mucche

Il Post

...del paese proviene dall'agricoltura che fino ad oggi non è mai stata toccata nei piani del... ha spiegato la premier, Jacinda Ardern. Il piano include incentivi per gli agricoltori ...Sarebbe stato il lavoro di Pääbo e di altri pionieri del campo " come il biologoAllan ... ecco quello che devi sapere Nuovo parlamento e nuovo: tutte le tappe della fase post ... Il governo neozelandese vuole che tutti i documenti ufficiali siano scritti semplici Il governo della Nuova Zelanda, il prossimo 30 aprile, renderà effettivo il divieto d'esportazione di animali vivi via mare.Il governo neozelandese ha annunciato martedì sanzioni contro i «parenti» del presidente russo Vladimir Putin e del leader ceceno Ramzan Kadyrov per l’invasione dell’Ucraina del 24 febbraio, ordinata ...