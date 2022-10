Il governo Draghi invia a Bruxelles il Documento di bilancio | “Senza interventi Italia in recessione tecnica fino alla primavera 2023”

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’è su un sentiero dine uscirebbe non prima della prossima. Ilprogrammatico diredatto dal ministro dell’Economia Daniele Franco solo nella parte a legislazione vigente, visto che quella programmatica spetta al prossimo, conferma le previsioni della Nota di aggiornamento al Def. Stime che “non tengono ovviamente conto dell’azione di politica economica che potrà essere realizzata con la prossima legge die con altre misure”, si sottolinea. Grazie al buon andamento del primo semestre, la previsione di crescita del pil per il 2022 sale come già noto al 3,3% dal 3,1% deldi Economia e Finanza, come indicato nella Nadef. Ma “nel ...

Totoministri, rebus Economia: tra veti e rifiuti ora Meloni pensa al fedelissimo Il ministro delè poi tornato a chiedere a gran voce una svolta sui rigassificatori: 'Sicurezze non ne ......fondamentale per iniziare le consultazioni al Quirinale e dare l'incarico di formare ila ... il 20 e 21 ottobre al Consiglio europeo andrà Mario; il 23 e 24 ottobre il presidente ... Un Governo Draghi è per sempre Il suggerimento arriva da Draghi: grande competenza ed esperienza internazionale, è entrato in contrasto con il governo Conte e ha subito la rappresaglia gialloverde. Luigi Federico Signorini non è ce ...Contrasti e tensioni sulla scelta dei nomi per il nuovo governo a guida Meloni: vertice in vista. Per l'energia spunta il nome di Paolo Scaroni ...