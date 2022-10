Il garage con gli scooter rubati e pezzi di altri veicoli a Tor Bella Monaca | la scoperta dei Carabinieri FOTO

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ihanno scovato nella zona di Toruna sorta di deposito die altre parti disulla cui provenienza sono in corso ulteriori accertamenti. A condurre i militari nelun 27enne che poco prima aveva “prelevato” un motorino in Via dell’Archeologia. Leggi anche: Agguato a Tor, tenta di uccidere 4 ragazzi: 18 anni di carcere per Pietro Longo Ruba loe “porta” inel suo magazzino Iavevano infatti intercettato il veicolo appena rubato con alla guida un 27enne romano. Vedendolo entrare in unlo hanno subito bloccato. Dagli accertamenti effettuati sul posto, i ...

La Voce di Rovigo

...abusiva che ospitava un cavalloannesso un locale dove erano custoditi 700 grammi di marijuana e una pistola priva del tappo rosso sono stati scoperti a Catania dai carabinieri in undi ......per l'occasione e per gli appassionati è stato organizzato anche un torneo di Slot Carstanto ...le auto storiche del "Topolino Club Livorno" che insieme all' Associazione Automotostoriche "... Gli entrano in garage e gli rovinano l'auto con lo spray SAN SEVERINO - Il maltempo non dà tregua e si continuano a contare i danni dopo l’ennesimo violento temporale che, nel pomeriggio di ieri, ha colpito anche il vasto territorio del ...Un cavallo non registrato all'anagrafe era tenuto da un 48enne in un garage, nelle cui vicinanze è stato trovata della marijuana ...