Il Fondo monetario alza le stime sull’Italia + 3 | 2% il Pil 2022 ma avverte “Il peggio deve arrivare | sostenere i più deboli”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ilinternazionale rivede al rialzo la crescita economica dell’Italia. Dopo il +6,6% del 2021, il Prodotto interno lordo è atteso in crescita quest’anno del 3,2%, ovvero 0,2 punti percentuali in più rispetto alledi luglio (+0,9 punti su aprile). Per il 2023 invece iltaglia le sue previsioni di 0,9 punti percentuali (-1,9 punti su aprile), stimando una contrazione dell’economia dello 0,2%. Nell’Italia dovrebbe crescere così più della Germania (+1,5%) e della Francia (+2,5%) che nel 2023 dovrebbero invece registrare rispettivamente un – 0,3% e un + 0,7%. Nella spinta aggiuntiva all’economia italiana è arrivata dai servizi turistici e della produzione industriale. A livello globale l’economia rallenta dal + 6% del 2021 al + 3,2% di quest’anno e al ...