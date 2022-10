Il discorso di Putin e il massiccio attacco di oggi all’Ucraina per soddisfare l’ala ultranazionalista russa

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina "Più si va avanti, meno razionalità si vede nelle mosse di. La sua rabbia, così evidente nelche celebrava l'annessione dei territori ucraini, ...I raid sull'Ucraina e ildiDopo aver improvvidamente gioito per l'attentato, le autorità ucraine, evidentemente ammonite dai loro sponsor a non esagerare, hanno detto che ci sarebbe ...Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov apre a un faccia a faccia tra Vladimir Putin e Joe Biden e getta acqua sul fuoco di un possibile conflitto nucleare. In un’intervista alla tv di stato russ ...Mosca sta esaurendo le sue scorte di munizioni e il processo decisionale del presidente russo, Vladimir Putin, si è rivelato "imperfetto": ne è convinto sir Jeremy Fleming, capo d'una delle agenzie d' ...