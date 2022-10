Il direttore dell' Agenzia internazionale per l’energia avverte | Il prossimo inverno sarà più duro

(Di martedì 11 ottobre 2022) L'allarme legato alla crisi energetica e alla disponibilità di stoccaggi di gas riguarderà la stagione invernale. Non quella imminente, però, bensì quella 2023-2024. Ne è convinto ilesecutivoperFatih Birol, che in un'intervista su Repubblica parlaa situazione europea: "Le nostre stime ci dicono che a febbraio 2023 gli stoccaggi saranno passati dal 90 al 25-20 per cento. E allora la domanda è: come agirà l’Europa nel 2023 per riempirli nuovamente fino all’80-90 per cento in modo da poter affrontare l’2023-2024? Quest’anno agli stoccaggi ha contribuito anche il gas che ancora arrivava dalla Russia. Inoltre la Cina, che è il principale importatore di gas liquefatto, nel 2022 ne ha acquistato meno del previsto ...

Agenzia Nova

Su quel finale ad Abu Dhabi, già al centro di mille polemiche per la gestione della safety car da parte'alloradi corsa Michael Masi (poi licenziato), ora pende lo sforamento accertato ...Ildi Libero, nel pezzo apparso in prima pagina nell'edizione'11 ottobre, è duro pure con il fronte di Kiev: 'Sono gli effetti della guerra più assurda degli ultimi decenni. Qui non si ... Il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia: “L’Ue supererà questo inverno” Il numero uno dell'organizzazione Fatih Birol: "Le nostre stime ci dicono che a febbraio 2023 gli stoccaggi saranno passati dal 90 al 25-20 per cento. Come agirà l’Europa per riempirli nuovamente per ...Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà oggi a San Pietroburgo il direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi. Lo ha reso noto ieri il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Oggi, inoltre, ...