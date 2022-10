Il Dark Web | la parte oscura della rete dove tutto è possibile e comprabile

Leggi su panorama

(Di martedì 11 ottobre 2022) Le persone sono oggi abituate ad “abitare” il web come una vera e propria realtà parallela ma collegata, in tutti i sensi, con la realtà quotidiana in cui vivono. Internet è ormai entrato a fardelle nostre vite e chiunque – attraverso smartphones, computer, tablet ecc… - è sempre connesso 24/7, nel vero sensoparola. I motivi che spingono tutti ad utilizzarlo sono molteplici: social, lavoro, shopping online, per citarne alcuni. Il web non è però solo questo ma decisamente molto altro e all’interno di esso ci può essere quanto di più raccapricciante si possa solamente immaginare; lo dimostra il recente e dettagliato “Report:Web Analysis 2022” di Swascan, società milanese del polo di Cyber Security di Tinexta Group. IlWeb: anonimato e libertà per tutti Mercati di droga e sostanze illecite, ...