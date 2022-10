Il Chelsea passa a San Siro | Milan battuto per 2-0

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022)O (ITALPRESS) – Vittoria meritata per ildi Potter, che davanti ad un Sansold out batte per 2-0 il. Rossoneri negativamente condizionati dall'espulsione di Tomori e dal vantaggio siglato dalcirca a metà del 1° tempo. Prima fase di studio per entrambe le squadre, venti minuti in cui siachetentano timide offensive in cerca della svolta utile a sbloccare la partita. Svolta che arriva, in favore dei Blues, al minuto 18, con l'espulsione contestatissima di Tomori per fallo da ultimo uomo su Mason Mount, lanciato a tu per tu contro Tatarusanu. Cartellino rosso e calcio di rigore per la formazione di Potter, con il penalty perfettamente trasformato da Jorginho, che spiazza il portiere rossonero e porta avanti i suoi. ...