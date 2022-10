La Gazzetta dello Sport

Soffre, lotta e vince nel finale, mettendo un piede e mezzo agli ottavi e offrendosi da esempio per i più grandi. La Primavera delbatte 3 - 1 il Chelsea, indicando la strada da seguire ai ragazzi di Pioli. Lo fa dopo 90' di anima e cuore, con gli inglesi che mollano soltanto negli ultimi minuti dopo aver attaccato la porta ......il trapper è arrivato al settimo piano del palazzo di giustizia con indosso una tuta del. La ... sempre al gip Salvini, dall'amico e collega Simba La Rue destinatari conGang e altri nove ... Il baby Milan travolge il Chelsea nel finale: 3-1 e primo posto nel girone Rissa con sparatoria in corso Como, Mouhib ribadisce al giudice la linea difensiva degli altri arrestati. Per il trapper ventunenne sono stati i senegalesi ad aggredirlo per impossessarsi delle collan ...Il trapper davanti al gip: "I senegalesi quella notte di luglio volevano strapparmi le collane d'oro" Altissimo e magro, andatura dinoccolata, tuta del Milan addosso, faccia da duro, atteggiamento tut ...