I russi stanno con Putin | gli ucraini sono divisi Lilin crea il panico in tv

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nelle analisi e nelle speculazioni sulla guerra in Ucraina si fa strada la teoria che vuole il presidente russo Vladimirsull'orlo del baratro, un uomo che ha perso il consenso interno dopo la mobilitazione militare che manderà una numero indefinito di connazionali a combattere al fronte. A offrire un'interpretazione diversa dei segnali che arrivano da Mosca è lo scrittore Nicolai, intervenuto martedì 11 ottobre a L'Aria che tira, il talk show condotto da Myrta Merlino su La7. Lo scrittore italiano nato in Moldavia ai tempi dell'Urss e biografo diha commentato da una parte le immagini delle file di auto in figa dallaa per evitare la leva, dall'altra le pressioni interne al Cremlino sullo Zar con le voci di rivolta nei piani alti dello Stato Maggiore soprattutto contro il ministro della ...

Come Russia e Cinacercando di conquistare il paese' (Mondadori Strade Blu) da oggi in ...americano Buzzfeed pubblica infatti le registrazioni dell'incontro tra tre uomini italiani e tre...È lui, nei giorni in cui i bombardamentisull'Ucraina si sono fatti più intensi, a mettere le cose in chiaro: 'Gli alleatiaumentando la sicurezza attorno alle installazioni chiave e l'...Per Lilin le cose non stanno proprio così. Prima respinge l'etichetta di "signori della guerra" per il ceceno Ramzan Kadyrov e le brigate Wagner, ma parla di "falchi" che spingono per una guerra ...La leader di Fratelli d'Italia sarà costretta ad archiviare il filoputinismo e la tentazione cinese di Salvini e Cav. È in uscita un libro fogliante di Giulia Pompili e Valerio Valentini ...