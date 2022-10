I falchi esultano | È solo l' inizio Pioggia di missili | come cambia il piano di Putin

(Di martedì 11 ottobre 2022) La risposta di Vladimirall'attentato al ponte di Crimea fa esultare idella guerra totale che all'ombra del Cremlino pressano per una ulteriore escalation del conflitto in Ucraina. Il presidente russo all'della riunione del Consiglio di sicurezza ha detto ai suoi che "su suggerimento del ministero della Difesa e secondo ildi Stato Maggiore, è stato effettuato un massiccio attacco con armi aeree, marittime e terrestri di alta precisione a lungo raggio su energia, comando militare e strutture di comunicazione dell'Ucraina" e ha puntato il dito contro l'Intelligence di Kiev: "Appare evidente inoltre che i mandanti, gli organizzatori e gli esecutori dell'ultimo attacco sono i servizi speciali ucraini. Il regime di Kiev si pone ormai da tempo allo stesso livello delle formazioni terroristiche ...

Il suo lavoro, a quanto pare, è stato apprezzato: 'Generale Surovikin, già ti amiamo, vai avanti così',entusiasti i blogger russi sostenitori della linea dura. Anche idel Cremlino ...Da Kadyrov a Medvedev, chi sono ii Putin 'Lo Stato ucraino nella sua configurazione attuale, con il suo regime politico nazista, rappresenterà una minaccia costante, diretta e chiara per la ... Putin, da Kadyrov a Medvedev: chi sono i falchi dello zar che ora esultano. «È solo l'inizio. Zelensky, scappa La risposta di Vladimir Putin all'attentato al ponte di Crimea fa esultare i falchi della guerra totale che all'ombra del Cremlino pressano per una ulteriore escalation del conflitto in Ucraina. Il ...È nata sotto una cattiva stella la manifestazione per la pace promossa dal governatore campano Vincenzo De Luca. Tante le adesioni, ma altrettante le stilettate riservate al presidente ...