I colleghi americani di Maurizio Costanzo alzano bandiera bianca

(Di martedì 11 ottobre 2022) Si spegneranno le luci per il talk show notturno? New York Times, di John Koblin e Benjamin Bullin, pag. 1 Trevor Noah lascerà il “The Daily Show” il prossimo anno. Anche James Corden, conduttore del “The Late Late Show” della CBS, lascerà il suo programma. La TBS ha cancellato “Full Frontal With Samantha Bee” quest’anno. Alla NBC, i dirigenti stanno valutando se cedere l’ora delle 22.00 alle emittenti locali. In tal caso, il Tonight Show, per la prima volta nei suoi sette decenni di vita, potrebbe iniziare già alle 22.30. Tutto questo ha scatenato una grande domanda all’interno dell’industria televisiva: Qual è il futuro del talk show notturno? Per decenni, i programmi della tarda serata sono stati un franchising di enorme successo per la televisione di rete. I costi degli show erano relativamente bassi e il numero di ore di programmazione che offrivano, così come i profitti che ...