I Blink-182 tornano live in formazione originale con Tom DeLonge | Mark Hoppus e Travis Barker

Torna in formazione originale, composta da Tom DeLonge, Mark Hoppus e Travis Barker , la band californianacon l'unica data italiana del loro "Tour 2023", il 6 ottobre 2023 all'Unipol Arena di Bologna. Ad aprire il concerto The Story So Far, gruppo pop punk statunitense. A partire ...Fedez incontra Mark Hoppus dei: 'Ci siamo scritti da quando ho scoperto il tumore. Confesso, ho pianto', la reunion: 'Stiamo per venire' 'Stiamo per venire. Il tour sta per ...Torna in formazione originale, composta da Tom DeLonge, Mark Hoppus e Travis Barker , la band californiana blink-182 con l’unica data italiana del loro ...Torna la formazione originale dei Blink-182. La band californiana ha annunciato un nuovo singolo e un nuovo tour mondiale che farà tappa anche in Italia.