Highlights Italia-Cina 3-1 25-16 | 25-22 | 13-25 | 25-17 | Mondiali 2022 volley femminile VIDEO

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ilcon glidi3-1 (25-16, 25-22, 13-25, 25-17), sfida valevole per i quarti di finale deidi. Le ragazze di Mazzanti amministrano i primi due set salvo poi perdere il terzo di ben dodici punti a causa di una perdita generale di precisione in attacco ed al servizio e di solidità in fase difensiva. Nel quarto parziale escono nuovamente fuori i valori reale e le azzurre contengono le folate della formazione asiatica e si aggiudicano senza patemi la loro partita per qualificarsi al penultimo atto della rassegna intercontinentale. Di seguito ilcon i momenti più importanti e significativi della gara. SportFace.

Le azzurre torneranno in campo giovedì 13 alle 20- CINA 3 - ...... gli sponsor che sostengono l'e la Lega nazionale dilettanti, Divisione calcio a cinqu e, che permetterà di avere a Montesilvano la troupe di Sky per glidelle partite. C'è molta ...Reduce dal suo tour solista 'Seconds out + more', il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett ha annunciato un nuovo spettacolo, 'Genesis Revisited - Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights', c ...L’Italvolley è tra le prime quattro squadre al mondo: dopo aver battuto la Cina per 3-1 con i parziali di 25-16, 25-22, 13-25, 25-17, le ragazze di Mazzanti si qualificano per le semifinali dove affro ...