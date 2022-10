Highlights e gol Milan-Chelsea 3-1 | Youth League 2022 2023 VIDEO

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ilcon glied i gol di3-1, quarta gara della fase a gironi della Uefa. Bella vittoria da parte dei ragazzi di Abate, avanti nella ripresa con Alesi ma ripresa a 6? dalla fine da un rigore di Webster. Ciononostante, non hanno accusato il colpo e proprio nei minuti finali hanno trovato la via della rete prima con Longhi e poi ancora con Alesi. Di seguito ilcon le azioni più importanti ed i momenti più significativi della gara. SportFace.

Sono solo 4 le formazioni contro le quali Leo è rimasto a secco, due di queste sono italiane GUARDA TUTTI GLIDI CHAMPIONS 30) BENFICA: 1nella stagione 22/23 30) MACCABI HAIFA: ...Il video con glied idi Maccabi Haifa - Juventus 1 - 3 , quarta gara della fase a gironi della Uefa Youth League 2022/2023 . I bianconeri rimangono ancorati sull'1 - 1 fino ai minuti finali. In pieno ...Gli highlights ed i gol di Maccabi Haifa-Juventus 1-3, quarta gara della fase a gironi della Uefa Youth League 2022/2023.Dopo il pari in Europa League la Lazio si riscatta conquistando il quarto successo consecutivo in campionato battendo 4-0 la Fiorentina. La squadra di Sarri gioca una gara cinica subisce l’iniziativa ...