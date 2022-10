Hellas Verona | sorpresa in panchina | è Diego Lopez il nuovo allenatore

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’ha deciso di esonerare Gabriele Cioffi, l’ex Udinese paga un inizio di stagione veramente negativo. La squadra non è riuscita a confermare il grande campionato della scorsa stagione, il rendimento nelle prime giornate non è stato all’altezza. In 9 partite ha conquistato appena 5 punti, si trova in piena zona retrocessione e le ultime quattro sconfitte consecutive sono state pesantissime. L’Cioffi ha pagato la sconfitta nella scontro per la salvezza contro la Salernitana, la notizia del ribaltone era nell’aria da tempo. La dirigenza ha valutato alcune soluzioni, nelle ultime ore si è registrato lo scatto decisivo per un nome a. L’è già in città ed è pronto ad iniziare la nuova ...