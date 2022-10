Guerra Ucraina | diretta | sirene d' allarme | esplosioni vicino a Kiev Raid su Zaporizhzhia

RaiNews

C'erano due altalene che dondolavano dove la terra è collassata in un cratere profondo tre metri. Il missile russo le ha polverizzate, piegando le lamiere dello scivolo e sfondando le finestre del ...Il 230° giorno dellaininizia con il ritorno a Kiev delle sirene anti aereo, dopo che i massicci raid russi di ieri sono costati la vita a 19 persone nella capitale e in altre città. Lo riferiscono vari ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 230 - Nuovo raid su Zaporizhzhia. il video - Nuovo raid su Zaporizhzhia. il video E' un vero e proprio "derby" per la pace quello che si sta consumando nel centrosinistra. Dopo l'invito di Guseppe Conte a ...La pioggia di missili sull’Ucraina ha ricordato a tutti i primi giorni della guerra a seguito dell’invasione da parte della Russia, ...