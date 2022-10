Guerra in Ucraina | l’Europa pensa ad un nuovo pacchetto d’aiuti | La cifra shock dei finanziamenti

RaiNews

L'UE a maggio ha impegnato 9 miliardi di euro nella cosiddetta assistenza macrofinanziaria all', ma di questi solo 6 miliardi di euro hanno ricevuto l'approvazione dei paesi membri e fino ad ...Che cosa vuol dire vivere inlo sanno bene ormai i cittadini ucraini, che con il rumore assordante delle sirene e delle ... che è tornata ina fine Agosto per stare vicina al figlio e ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 230 - La Francia rafforza presenza in missione Nato in Romania - La Francia rafforza presenza in missione Nato in Romania Dopo la recente escalation da parte dei russi, la Commissione Europea sta lavorando a un pacchetto di aiuti per sostenere l’Ucraina. La situazione in Ucraina continua a rimanere tesa, Vladimir Putin, ...Si è tenuto oggi, 11 ottobre, il G7 straordinario a cui è stato invitato anche il presidente ucraino Zelensky, che in un tweet ha ringraziato il premier Draghi per il supporto. A Dnipro ingenti danni ...