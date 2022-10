Green fitness Dal plogging all’atletica | lo sport punta alla sostenibilità

Leggi su amica

(Di martedì 11 ottobre 2022) Pexels Photo – Mentatdg Non chiamatelo piùdi nicchia: ilè una tendenza dominante e i Campionati mondiali appena conclusi nelle Valli Torinesi ne sono la prova. Fare jogging raccogliendo i rifiuti che si trovano sul proprio cammino è un’attività fisica talmente popolare e coinvolgente da aver “contagiato” anche i corridori professionisti. Che oggi vogliono impegnarsi concretamente per un ambiente più pulito. E dato che ilè unoper tutti, anche i Campionati Mondiali sono aperti a tutti: ci si qualifica attraverso le gare ufficiali e lechallenge. A breve saranno disponibili le date per cominciare ad allenarsi per il prossimo anno. WorldCampionship 2022: 1.152 kg di rifiuti raccolti, 2.243 km di sentieri ...