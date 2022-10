Agenzia ANSA

L'evento commentato dalè accaduto venerdì scorso e ha suscitato grande clamore in. Konstantinos Plevris, ottantaduenne avvocato dell'ex dirigente di Alba Dorata ed ex ...Resta un patto "storico" come lo definisce Yair Lapid , il primoisraeliano, che i ... duemila chilometri di tubature attraverso Cipro,, fino all'Italia. È più probabile che le ... Grecia, ministro condanna il padre per saluto nazista in aula - Europa "Il 7 ottobre, per la prima volta, le energie rinnovabili hanno coperto l'intera domanda di elettricità della Grecia per 5 ore" ha annunciato oggi sul suo account Twitter il premier greco Kyriakos Mit ...Thanos Plevris, ministro della Salute greco del governo guidato dal partito conservatore di Nea Dimokratia, ha definito "bestiale" il saluto nazista eseguito dal padre, l'avvocato Kostantinos Plevris, ...