Grande Fratello Vip | Pamela Prati su Mark Caltagirone | “Facevamo l’amore al telefono Volevo togliermi la vita”

Leggi su tpi

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ha raccontato tutta la sua verità, concorrente delVip, sul caso, che nel 2019 ha appassionato gli italiani. Una delle pagine più brutte della sua, vittima di una truffa affettiva, ha raccontato, che l’ha portata a pesare appena 37 chili. Durante la puntata di ieri del Gf, la showgirl ha deciso di sfogarsi con Alfonso Signorini e svelare come andarono le cose, raccontando dettagli inediti di questa incredibile vicenda. “Iol’ho conosciuto in un ristorante…. Mi ero lasciata, avevo perso una sorella, ero molto fragile. Non l’ho visto in realtà. I truffatori me ne parlarono, dicevano che lui mi seguiva”, spiega. “Mi hanno detto che mi seguiva – ...