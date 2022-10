Grande Fratello Vip | Marco Bellavia si racconta a Chi | A Mediaset ho litigato con tutti

Sonia Bruganelli: la collana 'riciclata' La presunta crisi col marito AlVip Sonia Bruganelli è tornata ad attirare l'attenzione su di sé grazie a un prezioso gioiello in oro con alcuni vistosi diamanti. Sonia Bruganelli: la collana 'riciclata' Nella ...Matthias, ildella 23enne originaria di Vittorio Veneto in un'intervista concessa a ... Sta con l'agenzia, prima lavorava come segretaria in unaazienda, adesso si era presa un po' di ...L’ex concorrente del Gf si confessa al settimanale: «Non sono un malato cronico» Marco Bellavia, ex concorrente del “Grande fratello Vip” parla al settimanale “Chi” in edicola mercoledí 12 ottobre. Be ...Marco Bellavia si racconta a Chi. Sul prossimo numero della rivista settimanale di Alfonso Signorini, l'ex concorrente ha rilasciato un'intervista riassumendo i motivi per cui ...