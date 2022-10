Grande Fratello Vip | Marco Bellavia manda un videomessaggio ai compagni | “Grazie per aver parlato di salute mentale in tv | vi racconterò la mia vera storia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022) La settima puntata delVip si è aperta ancora una volta con il caso. “si sta riprendendo lentamente, ha bisogno di un periodo di riposo – ha esordito il conduttore Alfonso Signorini -. Sta a casa sua con i suoi affetti e dopo la lettera della scorsa settimanaha deciso di rifarsi vivondo un video-messaggio dove parlerà dei suoi problemi nella casa”. A questo punto hato in onda unche l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha registrato per i suoi: “Voglio ringraziare mio figlio e anche te Alfonso per la solidarietà nei miei confronti. La gente mi vuole bene e questa cosa mi ha stupito perché non lo avrei mai immaginato – dice -. Questi problemi che ...