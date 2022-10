Grande Fratello Vip | in arrivo nuovi Vip nella Casa più spiata d’Italia? L’indiscrezione FOTO

Leggi su 361magazine

(Di martedì 11 ottobre 2022)Vip, inquattro Vippiù? Eccoe come entreranno in gara nelle prossime settimaneVip, tra le prime eliminazione, qualche abbandono ed una squalifica, lapiùè pronta ad accogliereconcorrenti in gara. Il cast della settima edizione è super variegato die noti volti dello spettacolo che con le proprie storie stanno animando il reality show di Canale 5. Il primo a voler abbandonare il reality show in questa nuova edizione è stato Marco Bellavia, dopo esser stato preso di mira da numerosi coinquilini. ...