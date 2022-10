Gran Bretagna | re Carlo III sarà incoronato il 6 maggio all’Abbazia di Westminster a Londra insieme alla moglie Camilla

(Di martedì 11 ottobre 2022) “L’incoronazione di Sua Maestà il Re avverrà sabato 62023?. Lo ha annunciato Buckingham Palace, aggiungendo che la cerimonia, nonostante sia “radicata nelle tradizioni”più moderna rispetto alle precedenti incoronazioni reali e “guarderà al futuro“. L’arcivescovo di Canterbury Justin Welby officerà la celebrazione, che vedràIII, la regina consortedi. Durante l’evento, il re“unto, benedetto e consacrato” dall’arcivescovo, come è avvenuto per lar parte dei sovrani nelle incoronazioni reali dal 1066. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

È successo in, nello stato del Galles , nella cittadina di Haverfordwest . Gli operai erano al lavoro in un cantiere di scavo in un vecchio grande magazzino dismesso nel 2013, lo Ocky ...Il consiglio impartito dal Fmi all'Italia sembra calzare perfettamente alla, dove le tensioni sui mercati continuano dopo il piano di taglio delle tasse proposto dal primo ministro Liz ... Gran Bretagna, la Federazione firma un accordo di sponsorizzazione di 8 anni con il gigante petrolifero Shell Archeologia - Scavano sotto un grande magazzino per ristrutturare il centro commerciale, e scoprono una fossa comune con centinaia di scheletri umani di almeno 1600 anni. La metà dei ...Il Fondo monetario internazionale prevede un rallentamento nella crescita globale, che scenderà al 2,7%: il livello più basso dal 2001 (fatta eccezione per la crisi finanziaria globale e la fase acuta ...