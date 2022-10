Governo | Calenda | se si vuole Italia come Polonia pronti a piazza

... come ha detto da Vox, vuole trasformare l'Italia nella Polonia allora sarà opposizione dura, anche nelle piazze": Così il leader di Azione Carloai giornalisti dopo essersi accreditato in ...A schierarsi contro è il leader del Terzo Polo Carlocon un tweet infuocato: 'Paolo Scaroni ... Non proprio il bigliettino da visita migliore per chi vuole mettere in piedi un...(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "La nostra opposizione sarà costruttiva se però la Meloni, come ha detto da Vox, vuole trasformare l'Italia nella Polonia allora sarà opposizione dura, anche nelle piazze": Co ...Il segretario di Azione arriva in Senato per la procedura di registrazione: "Andrò subito a vedere l'affresco su Catilina, ma non voglio fare congiure". L'altolà alla leader di Fdi: "Se trasformerà l' ...