Governo | Ronzulli dribbla i cronisti | “Io ministra? Avete montato un casino per niente…”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Marta Fascina, deputata e compagna di Silvio Berlusconi, ha lasciato la Camera in silenzio dopo aver ultimato la registrazione per la XIX legislatura. Poco dopo è uscita da Montecitorio anche Licia, dopo una riunione con Antonio Tajani. La senatrice azzurra, che Berlusconi vorrebbe nella squadra die su cui ci sarebbe scarso entusiasmo da parte di Giorgia Meloni, ha provato a evitare le domande dei. “Dai ragazzi fate i bravi” ha detto ai giornalisti che la aspettavano. “su unper niente”. Dunque non vuole fare la? “Nessuno ha mai parlato di questo” ha risposto con imbarazzo la senatrice azzurra L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vicepremier e presidenti delle Camere Il primo appuntamento delsarà con i presidenti delle ... Alessandro Cattaneo e Licia, mentre l'altro vicepremier potrebbe essere Matteo Salvini....Antonio Tajani (probabilmente gli Esteri) e uno con portafoglio più "leggero" per Licia: ... la corte di Berlusconi: ecco gli sherpa dietro alle trattative per ilIl rebus del ministro ...La leader di Fdi Giorgia Meloni ribadisce la natura e il futuro politico del suo governo. Intanto, per la presidenza del senato è duello Calderoli-La Russa ...Si è tenuto a Villa Grande, a Roma, l’incontro tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Non era presente, invece, la premier in pectore Giorgia Meloni.