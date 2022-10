Governo | Meloni | su presidenza Camere non vedo grandi problemi

...al piano dei gruppi parlamentari e c'è chi lascia intendere che potrebbe aver visto proprio. Fatto sta che a sera la leader di Fdi torna a ribadire in una nota che non soltanto il suo...... alcuni titoli che includevano virgolettati attribuiti a Giorgia, riguardanti le trattative per la formazione del nuovodi centro - destra. I virgolettati riportavano parole critiche ...Il nuovo governo preannuncia grossi cambiamenti sul fronte Superbonus 110%. Ecco cosa ha in mente Giorgia Meloni: bisogna affrettarsi ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-84ad7370-3a39-4a14-8dfc-be701b17d4 ...