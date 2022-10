Governo | Meloni punta a chiudere entro il 24 ottobre | tensioni con Berlusconi

(Di martedì 11 ottobre 2022) Caro energia, Ucraina ed Europa: questi i temi principali del dibattito politico, in attesa della formazione del nuovo. “Tutto quello che faremo sarà difendere gli italiani e non saremo mai disposti a fare scelte che vadano contro l’interesse nazionale”. Così Giorgiaha ribadito la linea del cdestra mentre si avvicinano i giorni della L'articolo proviene da Inews24.it.

Le trattative per il nuovo, il primo di Destra e guidato da una donna, proseguono a ritmo serrato. Un vertice di FdI con Lega e FI dovrebbe avvenire nelle prossime ore per superare i contrasti, ancora molto ...Leggi ancheapre ai sindacati: torna la concertazione Bonus, bollette, benzina e pensioni: ... Ilgialloverde adottava una "manovra choc" per ridurre il costo del lavoro e favorire le ...Governo, Meloni punta a chiudere la partita del governo dopo il vertice sull'energia a Bruxelles. Il totoministri e lo scontro con FI.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza” e “misurazione” come specificato nella cook ...