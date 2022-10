Governo | Garofoli ringrazia amministrazioni | ' ritmi serrati | in 19 mesi 174 misure' 2

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) - "Ci siamo trovati aldi un Paese che, in questi circa 19, è stato attraversato da emergenze e crisi terribilmente gravi - ha ricordato-. Nel febbraio del 2021 era ancora severissima la crisi pandemica e lo erano i conseguenti effetti sociali ed economici. All'inizio del 2022, quando il Paese aveva ripreso a correre, vi è stata la guerra in Ucraina che ha profondamente mutato il quadro geopolitico, ma anche le condizioni sociali ed economiche del Paese. Queste due crisi hanno imposto un lavoro serrato, con l'assillo quotidiano di noi tutti di dare un contributo perché potesse riavviarsi nel 2021 il percorso di crescita e benessere". "A tutto questo si è aggiunto l'impegno inedito legato al PNRR - ha inoltre ricordato -, alla necessità di definirne i contenuti, organizzarne la governance, metterne a ...

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, ieri sera a Palazzo Chigi ha incontrato Capi gabinetto, Capi degli Uffici legislativi. "Ci siamo trovati al Governo di un Paese che, in questi circa 19 mesi, è stato attraversato da emergenze e crisi terribilmente gravi – ha ricordato Garofoli -. Nel febbraio del 2021 era ancora severissima la crisi pandemica e lo erano i conseguenti effetti sociali ed economici. All'inizio del 2022, quando il Paese aveva ripreso a correre, vi è stata la guerra in Ucraina che ha profondamente mutato il quadro geopolitico, ma anche le condizioni sociali ed economiche del Paese. Queste due crisi hanno imposto un lavoro serrato, con l'assillo quotidiano di noi tutti di dare un contributo perché potesse riavviarsi nel 2021 il percorso di crescita e benessere. A tutto questo si è aggiunto l'impegno inedito legato al PNRR, alla necessità di definirne i contenuti, organizzarne la governance, metterne a punto la realizzazione. In 19 mesi sono state varate 174 misure. Una foto di gruppo, sullo scalone di Palazzo Chigi. E un brindisi rapido, nella sala del Cdm, per un congedo «sobrio, modello Draghi», scherzano i ministri.