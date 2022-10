Governo | Calenda | “Se si vuole l’Italia come la Polonia siamo pronti a scendere in piazza”

(Di martedì 11 ottobre 2022) ROMA – “La nostra opposizione sarà costruttiva; se però la Meloni,ha detto da Vox,trasformarenellaallora sarà opposizione dura, anche nelle piazze”. Così il leader di Azione Carloai giornalisti dopo essersi accreditato in Senato, aggiungendo che “da Giorgia Meloni ci aspettiamo che faccia bene”. In tema di energia, “se ilporterà il rigassificatore di Piombino lo voteremo. Se ilinvece non riuscirà a fare le cose lo incalzeremo. Faremo quello che abbiamo fatto col piano sulle bollette proporre delle cose concrete e fattibili”, ha concluso l’ex ministro dello sviluppo economico. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia ANSA

