Governo | Calenda | ' Scaroni ministro è come metterci l' Ad di Gazprom | evitiamo'

... anche negli argomenti di Carloe del Pd. Eppure il tema dei tecnici al, quello è rimasto al punto che Adolfo Urso, un politico influente ed autorevole di Fratelli d'Italia, il ......espresso l'auspicio di un' opposizione unitaria per non fare ulteriori regali al prossimo... Innanzitutto le parole disuonano come una vera e propria bocciatura. Ha respinto la palla ...Roma, 11 ott (Adnkronos) – “Paolo Scaroni è il maggior responsabile insieme a Berlusconi della nostra dipendenza dal gas Russo. Nominarlo Ministro dell’Energia equivarrebbe a metterci l’AD di Gazprom.Il leader di Azione respinge la proposta di un fronte comune con Letta: "Non è vera, è falsa. Si nasconde il nulla". E accusa il Pd: "È diviso, metà sta già con Conte" ...