(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) – E’ l’unicadel puzzle sul nuovoa non essereentrata nel toto-ministri: si tratta del dicastero delal momento fuori dal tourbillon di indiscrezioni che stanno accompagnando la nascita dell’esecutivo. Dietro le quinte tuttavia si sta giocando una partita importante considerati i dossier sul tavolo, dalla riforma delle pensioni al Rdc, dal salario minimo alle crisi industriali. E se in un primo tempo si era anche ipotizzato l’arrivo a via Veneto del leader della Lega Matteo Salvini, attualmente il focus sembrerebbe essersi spostarsi verso und’area: nel borsino infatti salirebbe, secondo quanto riferiscono fonti ben informate all’Adnkronos, la Presidente del consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti del, Marina Calderone. ...

Adnkronos

...coi suoi alleati didella politica estera italiana, Giorgia Meloni si vedrà costretta a tenere conto di questo: non tanto e non solo dei residui di filoputinismo che intaccano, come ...... Stefano Venier, ha ricordato che "ilci ha permesso di fare delle cose essenziali per ... Mancauna parte, la scorsa settimana il Cdm ha approvato un altro tratto di questo condotto. L'... Governo, ancora 'libera' casella ministero del Lavoro: spunta ipotesi tecnico Ecco, quando dovrà discutere coi suoi alleati di governo della politica estera italiana, Giorgia Meloni si vedrà costretta a tenere conto di questo: non tanto e non solo dei residui di filoputinismo ...Noi e alcuni partner selezionati utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato nella cookie policy. Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie chiudendo questa informativa, proseguend ...