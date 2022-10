Gli Usa | ' Missili su Kiev crimine di guerra' Biden promette a Zelensky anche ' sistemi avanzati di difesa aerea'

Contropiano

- La reazione del presidente statunitense alla pioggia di missili russi di ieri è forte e chiarissima.ultimi attacchi potrebbero dare nuova spinta anche alla richieste da parte di Kiev di armi a più lungo raggioLe azioni asiatiche traballano e Hong Kong affonda, con il settore tech preso di mira dalle misuresui chi cinesi Il dollaro , invece, sale coninvestitori preoccupati per l'aumento dei tassi ... Per gli USA non esiste la diplomazia ma solo la coercizione In diretta la quarta edizione dei Green Talk di RCS Academy in collaborazione con Corriere della Sera e Pianeta 2030 ...Dimon ha evidenziato segnali di allarme come l'impennata dell'inflazione, i tassi di interesse che aumentano più del previsto, gli impatti sconosciuti del quantitative easing e l'invasione ...