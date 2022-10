Gli scatti lynchiani di Gregory Crewdson in mostra nel nuovo museo di Intesa Sanpaolo

(Di martedì 11 ottobre 2022) Lynchiano, al limite hopperiano. Con questi due aggettivi, desunti dal nome di un regista e di un pittore che in epoche diverse hanno descritto il volto dell’America, possiamo provare a definire l’estetica di uno dei più grandi fotografi contemporanei, che arriva da oggi in Italia dove si è visto poco anche se è molto apprezzato. La nuova sede torinese di Gallerie d’Italia, il bellissimodiil cui “core business” è incentrato sulla fotografia (nelle sale a fianco è stata inaugurata da poco l’antologica di Lisetta Carmi), presenta il lavoro di, non in unadal taglio antologico ma privilegiando alcune serie e in particolare un ultimo ciclo inedito che l’artista ha realizzato proprio su commissione per questa. Una ...

I paesaggi da favola, le infinity pool,in posa senza maglia , con i muscoli in evidenza. Tutto lascia pensare a una celebrità del web . Anche il numero dei follower, in effetti, che non è ...I paesaggi da favola, le infinity pool,in posa senza maglia , con i muscoli in evidenza. Tutto lascia pensare a una celebrità del web . Anche il numero dei follower, in effetti, che non è ...SPINEA - I punti di sutura sono ancora visibili, ma non ci saranno conseguenze irreparabili. E giovedì, tornando in carcere dopo i ricoveri all’ospedale dell’Angelo di Mestre e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...