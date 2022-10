Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole | le proposte del Fondo Vito Scafidi per il 22 novembre

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 11 ottobre 2022) “Dopo 7 anni la rabbia lascia il posto alla speranza”: così Paola, sorella di, lo studente morto nel 2008 per il crollo del soffitto del liceo in cui il giovane si trovava, sintetizza l'idea delnato il 222015. E' in quell'anno che 2015 la famiglia di, e in particolare sua madre Cinzia Caggiano, decidono di far nascere ilin seno alla Fondazione Benvenuti in Italia. L'articolo .