GF Vip | Pamela Prati racconta la ’sua verità’ su Mark Caltagirone | «Mi ha detto che era figlio di un boss che non poteva farsi vedere Pubblico | non ti ho mai tradito»

(Di martedì 11 ottobre 2022)- GFVIP Per, concorrente del Grande Fratello Vip, è arrivato il momento di affrontare l’affaire. Interrogata da Alfonso Signorini, la donna ha dato finalmente la sua versione sullo “scandalo” che qualche anno fa ha interrotto drasticamente la sua carriera.ha spiegato che i suoi aguzzini le hanno parlato per la prima volta disubito dopo la fine di una sua storia d’amore durata 7 anni e la perdita di una sorella, motivo per cui “ero molto fragile“. Un ingegnere di oleodotti in Siria che, secondo quanto le era statoto, si era lasciato da poco con una donna, con la quale aveva adottato il piccolo Sebastian, un bimbo con un tumore alla gola. Esortata a scrivergli sui ...