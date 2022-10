Gf Vip | ' Giaele De Donà è bisex ma si vergogna a dirlo' | la rivelazione del fratello

(Di martedì 11 ottobre 2022) Da quandoDeè entrata nella Casa del GrandeVip il gossip non si è mai placato. E, dopo il lungo parlare del suo amore libero, adesso una nuovaè pronta a sconvolgere ...

Leggi anche > GfDe Donà nei guai. L'ex moglie di Bradford rivela: 'Amore libero Bugiarda! Lei era l'amante' La rivelazione Nonostante ancora si discuta molto sulle dichiarazioni di ...svela con quale concorrente del GFci proverebbe da single Chiacchierando con Charlie Gnocchi, Sofiaha svelato di provare attrazione (ricambiata, a sua detta) per Antonino ...Da quando Giaele De Donà è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip il gossip non si è mai placato. E, dopo il lungo parlare del suo amore libero, adesso una ...Sofia Giaele De Donà svela con quale concorrente del Grande Fratello Vip ci proverebbe se non fosse sposata con Bradford Beck.