GF Vip | Gegia shock contro Antonella Fiordelisi | “Zo**oletta”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nella diretta del GF Vip 7 in onda su Canale 5 lunedì 10 ottobre 2022,è risultata la più amata dal pubblico e dunque non solo è stata immune dalle nomination, ma ha anche potuto decidere il primo nominato per il prossimo televoto che stavolta porterà a un’eliminazione definitiva. Come prevedibile, la modella ha nominato, con cui ha litigato più volte in queste settimane. La l’attrice comica non l’ha presa bene… anzi! Grande Fratello Vip 7,su: l’insulto indigna il pubblico Il “fattaccio” è avvenuto subito dopo l’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip 2022, quando parlando con gli altri nominati,ha spiegato che lei non è stata nominata dagli altri come tutti, ma ha ricevuto la nomination secca ...