“GF Vip” | Gegia insulta Antonella Fiordelisi | “Zoc**letta” – Video

Antonella aveva nominatoper via del modo in cui si è comportata con Marco Bellavia , ma ... "Ci sta marciando" Pamela Prati parla del Caltagironegate al GF: la verità su Sebastian e RebeccaGfcontro la Fiordelisi dopo la nomination: 'Zocc**a'. È bufera sui social Gf, Eliana Michelazzo contro Pamela Prati: 'Non ti ho denunciata... basta buttare me**a' GF, Amaurys in ...Grande Fratello Vip, in arrivo nuovi quattro Vip nella Casa più spiata d'Italia Ecco l'indiscrezione e i primi dettagli ...il pubblico del Grande Fratello Vip 7 chiede a gran voce la squalifica della nota attrice Gegia dopo l'offesa a Antonella Fiordelisi ...