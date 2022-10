GF Vip | Gegia insulta Antonella Fiordelisi | «Zoccoletta» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 11 ottobre 2022)- US Endemol Shine Proprio mentre su Rai1 impazza il Tr0ia-Gate tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli, al Grande Fratello Vip è scoppiato un “caso” analogo. Nelle scorse ore, all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini,ha infatti apostrofato la “rivale”con un insulto sessista. Il “fattaccio” si è verificato subito dopo la diretta di ieri sera. In quanto preferita dal pubblico,ha dovuto decidere, infatti, chi mandare in nomination eliminatoria tra i compagni di gioco che avevano condiviso il televoto con lei (Pamela, Attilio,, Wilma, Giaele, Edoardo e Alberto). La scelta dellaè così ricaduta supoiché “credo che tu sia una persona insensibile“. Motivazione, ...