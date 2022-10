Gf Vip | Carolina Marconi e le pesanti accuse verso due coinquiline | “Marce nel cuore”

Leggi su kronic

(Di martedì 11 ottobre 2022)e leincredibili contro due concorrenti della casa: ecco cosa è accaduto, i dettagli della vicenda Una delle donne che ha fatto parlare di sé per la sue bellezza disarmante, la sua forza e la grinta che la contraddistingue dal resto è proprio lei,. Nel corso della sua carriera, si è fatta conoscere al pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello versione Nip nel 2004, divenendo uno dei punti cardine di quell’edizione. Oggi, l’esperienza si è ripetuta e la donna fa parte del cast ufficiale del GF VIP 2022. Qualcosa è andato storto e la modella si è scagliata contro due. curiosità (foto web)Dalla bellezza disarmante,ha fatto parlare di sé per la sua grande forza di volontà per aver ...