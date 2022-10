Gf Vip 7 | settima puntata | Pamela Prati racconta la sua verità sul caso Mark Caltagirone | Antonella Fiordelisi preferita dal pubblico I nominati sono…

Leggi su isaechia

(Di martedì 11 ottobre 2022) Si è appena conclusa ladi Gf Vip 7, il reality show condotto da Alfonso Signorini affiancato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In studio anche l’ormai immancabile Giulia Salemi che da quest’anno si occuperà della parte social del programma. Dopo i saluti di rito si è entrati subito nel vivo del programma affrontando la questione dellana: la lite di fuoco trae Patrizia Rossetti. Quest’ultima si è parecchio risentita che la produzione ha concesso alla sua collega una camera singola con tanto di bagno privato. Dopo aver espresso il loro reciproco pensiero, le due prime donne si sono definitivamente chiarite. Ma le critiche per la Rossetti non sono finite qui. Ad aggiungersi anche l‘intolleranza mostrata da alcuni inquilini nei confronti del duo ...