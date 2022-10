Gf Vip 7 | ecco gli ascolti della settima puntata

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nella serata di ieri, 10 ottobre 2022, è andata in onda lasesta edizione del Grande Fratello Vip. Il game-show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha trattato per la maggiore, ancora una volta, il caso Marco Bellavia Gate. Inoltre, il padrone di Casa, ha sottoposto Pamela Prati alla rivelazione dei fatti all’epoca del caso Mark Caltagirone. Al centro dell’attenzione infatti, il personaggio immaginario che aveva creato la Vippona, in u8n momento poco chiaro e molto confusosua vita. Altro argomento di discussione, le liti avvenute all’interno delle quattro mura di Cinecittà. Prima di tutto, quella tra Cristina Quaranta e Luca Salatino, con l’intervento indirettofidanzata di lui, Soraia Ceruti. Successivamente, l’attenzione si è spostata su Carolina Marconi e la ...

Napolike.it

Azione, biopic e tanto altrouna panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui ... Pechino Express, ore 21:30 su TV8 Nuova edizione del reality in cui alcune coppieviaggiano per ..." Sopravvissuti " contro " Grande Fratello7 ". Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 10 ottobre 2022i dati Auditel della prima serata prestando ... GF VIP, Pamela Prati parla di Mark Caltagirone: ecco cosa ha detto Shock nel dopo puntata: Gegia furiosa con la ventiquattrenne E’ stata una puntata sicuramente piuttosto particolare al Grande Fratello Vip, con ...Nella serata di ieri, 10 ottobre 2022, è andata in onda la settima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il game-show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha trattato per la ...