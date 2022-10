Gas | bollette | sanzioni | siamo all’imbecillimento collettivo

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 11 ottobre 2022) «Se la soluzione alla crisi è il tetto al prezzo del gas, mettiamo un limite anche al prezzo delle Ferrari. Governo Meloni? Presto per giudicare». Intervista a cura di Giulia Gazzaniga per La Verità del 10 ottobre 2022. Per molti – i video viaggiano tra le 15.000 e le 25.000 visualizzazioni al giorno – la sua rassegna stampa, e cioè la «Zuppa», è quasi una religione. Di nemici ne ha forse altrettanti, «ma ho smesso di occuparmene. Brutto segno: sto invecchiando». Nicola Porro vive tra Roma e Milano. Sveglia presto, gli aggiornamenti del suo sito e gli impegni per Quarta Repubblica su Rete 4, al lunedì, oltre che la vicedirezione del Giornale e l’organizzazione di incontri dal vivo con il titolo «La ripartenza», «presto a Milano». Stanco forse mai, feroce sempre, ci sono più cose che gli fanno perdere la brocca, ma sul finale dell’intervista ne abbiamo scelte un paio. Elezioni ...