Furti nel rione Pastena | arresti domiciliari per un 30enne di Salerno

Il Piccolo

... già in passato oggetto di vandalizzazioni e. Il colpo, però, non è riuscito: i banditi avevano messo gli occhi sulle l avagne elettroniche ma non sono riuscitiloro intento. Sul posto i ......criminali è l'intera "cassetta degli attrezzi" necessaria per effettuare frodi finanziarie e...cloud esistono sistemi dedicati anti - spam e anti - phishing, in grado di rendere sicure le ... Raffica di furti notturni a Romans: rubata anche una parmigiana A seguito delle indagini scaturite dopo numerose denunce di furto o tentato furto ai danni degli esercizi commerciali del rione Pastena a Salerno, i Carabinieri della Stazione di Salerno Mercatello, i ...Bloccato 47enne: aveva appena speso 600 euro per un paio di sneakers Gucci all’In’s dell’Arcella. Le scarpe erano destinate alla fidanzata. Scarcerato in ...