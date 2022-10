Fuori dal coro | ritorna oggi 11 ottobre l’appuntamento settimanale

(Di martedì 11 ottobre 2022)dal11su Retequattro. Alla conduzione Mario Giordano L’emergenza energetica e il conseguente caro bollette saranno i temi al centro del nuovo appuntamento con “dal”, il talk show condotto da Mario Giordano, in onda, martedì 112022, in prima serata su Retequattro. Con un reportage dalla Germania, ampio spazio sarà dedicato a un confronto tra la situazione italiana e quella degli altri Paesi europei, dove i governi hanno stanziato ingenti fondi per aiutare le aziende a fronteggiare la crisi. A corredare l’inchiesta, le testimonianze di imprenditori italiani che chiedono interventi rapidi e consistenti per poter ...

Stavano tutti tornandolavoro i quattro colleghi dell'azienda Elica dopo una giornata intera trascorsa nello ... l'ha solcato per alcune decine di metri in una corsacontrollo verso la morte e ...L'avvertimento è arrivatovice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov, in un'intervista all'...che Washington e le altre capitali occidentali si rendano conto del pericolo di un'escalation...Marco ha sempre sofferto molto per essere stato messo fuori dal circuito della televisione. E ha sempre progettato il suo rientro". Poi l'attacco: "Ora, non dico che lui non sia una persona fragile, ...In Radio da venerdì 14 ottobre “Abissale”, il nuovo singolo di Tananai. Scritto, composto e prodotto interamente da Tananai, segna un nuovo capitolo del percorso artistico del cantautore che mostra il ...